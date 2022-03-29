عمّال كهرباء لبنان: ماضون في الإضراب

أكّدت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان المضيّ في الإضراب والاعتصام مع إقفال المداخل في كل مراكز المؤسسة على الأراضي اللبنانية كافة والسماح فقط لعمال ومستخدمي المؤسسة بالدخول إليها اعتباراً من الغد ولغاية الثلاثاء 5 نيسان المقبل ضمناً.

وجدّدت النقابة استمرارها في الاضراب في بيان، قالت فيه: “بناءً على دعوة رئيس مجلس الادارة وسعادة المدير العام لعقد جلسة مع مجلس ادارة المؤسسة الموافق 24/3/2022 الساعة السابعة مساءً حيث عقدت الجلسة برئاسته وتم التداول بكل ما تطرقت النقابة في مؤتمرها الصحافي بدءاً من الصلاحيات حيث تم التوافق على عدم توسيعها تحت اي مسمى او اي ذريعة وتطبيق تمديد العقود استناداً الى قانون تعليق المهل من دون زيادة او نقصان”.

وفي ما يتعلّق بباقي المطالب، قالت النقاية في البيان: ” طلب اعطاء مجلس الادارة بعد التوضيحات المالية والادارية ليتم عرضها ومناقشتها في الجلسة المقبلة لاستكمال المفاوضات واتخاذ القرار المناسب لذلك تعلن النقابة الاستمرار في الإضراب والاعتصام مع إقفال المداخل في كل مراكز المؤسسة على الاراضي اللبنانية كافة والسماح فقط لعمال ومستخدمي المؤسسة بالدخول اليها اعتباراً من يوم الاربعاء الموافق 30/3/2022 ولغاية الثلاثاء 5/4/2022 ضمناً مع عدم اجراء مناورات على الشبكة العامة باستثناء ما يشكل خطراً على السلامة العامة وبالتنسيق مع النقابة وعدم استلام وتسليم المحروقات بما فيها تفريغ البواخر وتفريغ المحروقات من خزّان الى آخر.

كذلك، أشارت النقابة الى انها ستُبقي اجتماعاتها مفتوحة لاتخاذ ما تراه مناسبا..