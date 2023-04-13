"عمّال مؤسسة مياه لبنان الشمالي": لإنتخابات تكميلية

دعا المجلس التنفيذي لنقابة “مستخدمي وعمّال مؤسسة مياه لبنان الشمالي”، في بيان، الجمعية العمومية، الى إجراء إنتخابات تكميلية لـ7 أعضاء في المجلس التنفيذي، وذلك يوم الخميس في 11/5/2023 في مبنى مصلحة إستثمار طرابلس وجوارها – شارع الحرية من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الثانية عشرة ظهراً، وإن آخر مهلة لتسديد الإشتراكات وتقديم طلبات الترشيح للراغبين هي يوم الاثنين في 8/5/2023 الساعة الثانية بعد الظهر لدى أمين السر بسام الراعي، مبنى المؤسسة بناية كبارة، وفي حال عدم اكتمال النصاب تؤجل الانتخابات الى يوم الخميس في 18/5/2023 بالمكان والتوقيت عينه.







