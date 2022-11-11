عمّال ومستخدمو شركات المحروقات: لإصدار مبكر لجدول الأسعار

طالب رئيس نقابة عمّال ومستخدمي شركات المحروقات في لبنان وليد ديب وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض، في بيان، بـ”ضرورة تحمّل مسؤوليته لجهة حماية القطاع، وإصدار مبكر لجدول الأسعار واعتماد توقيت محدد في إصداره وإعتماد آخر إقفال لسعر صرف الدولار، على أن يعاد تسوية الفارق في اليوم التالي، بالاضافة الى مساواة موزّعي الغاز مع موزّعي المازوت ومحطات البنزين، بإعطائهم فارق بسعر الدولار على جدول الاسعار لحمايتهم من تلاعب الدولار”.

واستغرب “اعتماد الوزارة على شركات النفط لتزويدها بسعر البلاتس بدلاً من أن تكون هي المصدر لذلك”.