عناصر الدفاع المدني اقفلوا الطريق في الصيفي والمدينة الرياضية وطلبوا مقابلة وزير الداخلية

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أقفل عناصر الدفاع المدني الطريق في محلة الصيفي باتجاه الكرنتينا، كذلك اقفلوا الطريق عند المدينة الرياضية.

وتوجه فريق باتجاه صخرة الروشة لتنفيذ تحرك يؤكد احقية مطالبهم.

ووجه المعتصمون من امام وزارة الداخلية رسالة الى الوزير محمد فهمي متمنين عليه تفهم اوجاعهم.

وأعلنوا انهم سيواصلون اعتصامهم الى حين مقابلة الوزير فهمي، الذي عرض عليهم المجيء الى منزله، إلا انهم رفضوا ذلك، لانهم يودون مقابلته امام مبنى الوزارة.