عناصر الدفاع المدني مستمرون باعتصامهم ويقطعون الطريق أمام وزارة الداخلية

يستمرّ عناصر الدفاع المدني في اعتصامهم امام وزارة الداخلية.

كما ان الطريق لا تزال مقطوعة منذ ظهر اليوم، في ظل وجود للقوى الامنية. وتسبب قطع الطريق بزحمة سير في المنطقة.

ونفّذ متطوّعون من الدفاع المدني اعتصاماً أمام وزارة الداخلية في بيروت – الصنائع، للمطالبة بإقرار تثبيتهم. وتحدث باسم المعتصمين يوسف ملاح، مطلقاً صرخة باسم “رفاقه” إلى المسؤولين داعيا فيها الى “تنفيذ وعودهم بثبيتهم ليطمئنوا وعائلاتهم الى مستقبل غير مقروءة معالمه اقتصاديا واجتماعيا ومالياً”.

وناشد ملاح المسؤولين “في أي موقع كانوا، الاحتكام الى ضمائرهم واقرار مشروع القانون المتعلق بتثبيتهم، لان هؤلاء العناصر يحملون أرواحهم على أكتافهم من أجل انقاذ مواطن من حريق او غرق، غير آبهين بما قد يتعرضون له من مخاطر”.

ودعا ملاح وزير الداخلية العميد محمد فهمي الى “الالتفات قليلا الى قضيتهم واعطاء كل ذي حق حقه وانصافهم، بعيدا عن الوعود التي سمعنا منها الكثير”.

وأطلق المعتصمون عبر مكبرات الصوت أناشيد وأغاني وطنية من وحي قضيتهم.