السبت 7 صفر 1444 ﻫ - 3 سبتمبر 2022 |
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عناصر الدفاع المدني يتعرّضون للاعتداء في عكار العتيقة

منذ 49 دقيقة
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تعرّض متطوعو الدفاع المدني للاعتداء من قبل تجار الفحم وقاطعي الأشجار في عكار العتيقة.

وفي التفاصيل، تعرض فريق الدفاع المدني للضرب بواسطة الحجارة في بداية تحركهم لإطفاء حريق شير النمر في أحراج البلدة، وبعد سيطرتهم على النيران التي تكرر اشتعالها بشكل مفتعل لعدة مرات ليلا، قام أحد مروّجي بيع الحطب المعروف في المنطقة بالهجوم بسلاح ابيض على متطوعي الدفاع المدني، حيث تعرّض عنصر لإصابة بالغة وهو الآن في العناية المشدّدة في المستشفى الحكومي عكار.

في السياق، استنكر النائب “وليد البعريني”، في بيان، التعرض ليل أمس لمتطوعي الدفاع المدني، معربًا عن رفضه “لهذه الحادثة الخطيرة والبشعة، في وقت أقل ما يجب القيام به هو دعم متطوعي الدفاع المدني والمطالبة بحقوقهم”.

وطالب القوى الأمنية بالتحقيق السريع في ملابسات الحادثة ومحاسبة الفاعلين، كما طالب الوزارات المعنية والمجالس البلدية ومؤسسات المجتمع المدني بضرورة “اتخاذ موقف من هذه التعديات التي تطال الثروة الحرجية في عكار”.

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