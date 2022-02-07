عناية عز الدين: لعدم السماح في أي شكل من الأشكال باستمرار الوكالات الحصرية

اعتبرت رئيسة الهيئة النيابية لمتابعة تنفيذ أجندة التنمية المستدامة النائبة عناية عز الدين ان هناك “محاولات يقوم بها بعض النواب لتفخيخ قانون المنافسة من خلال افراغ التعديلات المقترحة على المادة الخامسة منه من معناها الحقيقي”.

وقالت عز الدين في تصريح بعد مشاركتها في جلسة اللجان المشتركة المخصصة لدراسة قانون المنافسة: “ان ما يجري يصب في مصلحة عدد محدود من أصحاب الوكالات بمعزل عن مصلحة المواطن”، وانه يشبه ما كان يحصل عند وضع دفاتر شروط لمناقصات معالجة النفايات عندما كانت تفصل الشروط على قياس متعهدين محددين”، لافتة الى “ان ما مر فيه البلد من انهيارات يستدعي الصدق مع الناس والتخلي عن المصالح الضيقة”، وان هناك “ضرورة وضع حد للفساد المقونن الذي عرف في لبنان منذ مائة عام”.

وفي هذا السياق، طالبت بـ”عدم السماح في أي شكل من الأشكال باستمرار الوكالات الحصرية التي لم تعد موجودة في اي بلد من بلدان العالم الذي يعتمد الاقتصاد الحر”، مشددة على “ان الوكالات الحصرية لا تتماشى مع مبادىء المواطنة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص كما انها تشكل انتهاكا لحق الانسان بالوصول الى حاجاته الاساسية مثل حقه بالصحة”.

الى ذلك، حذرت من “ان حلم التغطية الصحية الشاملة في لبنان لا يمكن ان يتحقق في ظل وكالات حصرية تتعاطى مع الصحة كسلعة”. وسألت عن “اصوات المطالبين بمكافحة الفساد والاصلاحات وعن غياب اي تحرك جدي وضاغط من قبلهم لدعم التعديلات على القانون”.