عند قصر عدل طرابلس.. عنصر أمني يصاب بطلقة نارية بالخطأ!

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تعرض أحد عناصر قوى الأمن الداخلي (من رتبة رقيب)، لإصابة بطلق ناري من سلاحه الأميري أثناء خدمته عند أحد مداخل قصر العدل الجديد في طرابلس، فجر اليوم الثلاثاء، بحسب ما أفاد مراسل “لبنان 24” في الشمال.

وفي التفاصيل، فإنّ الرقيب ويُدعى “ج. ت.” كان جالساً أثناء حراسته، حين انطلقت طلقة نارية من رشّاشه الأميري عن طريق الخطأ لتدخل من أسفل فكّه وتخرج من رأسه.

وعلى الفور توجّهت دوريات من شعبة المعلومات إلى المكان وطوّقته، وحضر الصليب الأحمر الذي نقل المصاب بحالة حرجة إلى المستشفى.

وتمّ فتح تحقيق بالموضوع حيث أشارت التحقيقات الأولية إلى أن إصابته كانت عن طريق الخطأ،