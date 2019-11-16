عنصران أمام كل مصرف.. تفاصيل التدابير الأمنية التي ستتخذها قوى الأمن

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نشرت قوى الأمن الداخلي تفاصيل التدابير الأمنية التي ستتخذ بالتزامن مع إعادة فتح المصارف أبوابها أمام الزبائن.

ومن بين هذه الاجراءات تواجد عنصرين أمام كل مصرف وتعزيز وحدة شرطة بيروت بـ 100 عنصر وسرية قوى سيّارة أمام مصرف بيروت إضافة إلى سرية قوى سيّارة أمام شارع المصارف

وكان عقد اجتماع بناء على طلب الوزيرة ريا الحسن بين المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان وبين وفد من جمعية مصارف لبنان، تم في خلاله الاتفاق على اتخاذ اجراءات امنية مناسبة من اجل ضمان عمل هذا المرفق الحيوي، بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية.