عن النفايات ومطمر الجديدة و“الاعتداءات الإسرائيلية”.. إليكم مقررات جلسة مجلس الوزراء!

منذ ساعتين
وزير الاعلام بول مرقص

عُقدت اليوم جلسة لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، بحضور معظم الوزراء وغياب ثلاثة منهم.

وبعد انتهائها، أعلن وزير الإعلام بول مرقص المقررات التي خرج بها المجلس، أبرزها ما يتعلّق بملف النفايات وبالإجراءات القانونية بعد الحرب الأخيرة على لبنان.

وقال مرقص: “تكليف مجلس الإنماء والإعمار إنشاء خليّة الطمر الجديدة في مطمر الجديدة”.

وأضاف: “الاستمرار باستقبال النفايات في مطمر الجديدة حتى نهاية العام 2026 وتكليف مجلس الإنماء والإعمار بإنشاء محطّة لتوليد الكهرباء من المطمر”.

وتابع مرقص: “يعود لبلديّة الجديدة حقّ استثمار الطاقة من المشروعين المكلّفين وإعطاء ترخيص للبلديّات بإنشاء معامل لمعالجة النفايات”.

وفي الشق القانوني، قال وزير الإعلام: “تكليف وزارة العدل دراسة الإجراءات القانونيّة التي يجب اتخاذها بعد الإعتداءات الإسرائيليّة على الصحافيّين خلال الحرب الماضية”.

