الخميس 10 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 2 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عن مؤتمر دعم الجيش.. وما يفعله وزير الدفاع

منذ 10 دقائق
وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى

وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى

جريدة الانباء الالكترونية
A A A
طباعة المقال

في سياق الجهود التي تبذلها السعودية وفرنسا لعقد مؤتمرٍ لدعم الجيش، أشارت مصادر أمنيّة، لـ”الأنباء” الإلكترونية، إلى أنّ وزير الدفاع، ميشال منسّى، الموجود في مدينة العلا السعودية، يُجري مشاورات على هامش مشاركته في مؤتمر قادة ميونيخ مع أعضاء الوفود المشاركة بهدف تأمين أكبر قدرٍ ممكن لدعم الجيش والمؤسّسة العسكرية.

وبحسب المصادر فإنّ منسّى سيعقد سلسلة لقاءاتٍ مع عددٍ من المسؤولين المشاركين بهدف عرض العلاقات الثنائية، واستكمال البحث في تطبيق القرار 1701، وحصرية السلاح بيد الدولة، وضبط الحدود اللبنانية – السورية، ومكافحة المخدّرات، والتحضير لمؤتمر دعم الجيش.

    المزيد من أخبار لبنان

    لبنان وسوريا
    لبنان يطالب سوريا بمعلومات عن "اغتيالات نظام الأسد"
    الرئيس جوزاف عون وماكرون
    باريس لم ترَ بعد تطبيقاً لخطّة الجيش.. ولهذا السبب لم يلتقِ عون وماكرون
    مرفأ بيروت
    ارتفاع ملحوظ في حركة الحاويات في مرفأ بيروت

    الأكثر قراءة

    العلم اللبناني
    بعد غزة.. "جايي دور لبنان"!
    قصف ليلي على الجبهة الجنوبية
    تحذير أميركي من تصعيد قد يطال بيروت
    السراي الحكومي
    أقساط المدارس على طاولة مجلس النواب