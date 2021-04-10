عوائل تفجير المرفأ لراوول نعمة: اللي استحوا ماتوا

انتقدت “لجنة عوائل تفجير مرفأ بيروت” في بيان، مواقف وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة. وقالت: “فاجأنا نعمة بتنصيب نفسه قاضيا عدليا، مصدرا حكما مسبقا بتبرئة العدو الصهيوني والإرهاب من جريمة تفجير مرفأ بيروت التي قتلت فلذات أكبادنا وجرحت الآلاف ودمرت مدينتنا بيروت، تحت حجة واهية، لاعبا دور الحريص على حقوق المتضررين، ضاربا عرض الحائط مشاعرنا بصفتنا عوائل شهداء ننتظر الحقيقة بفارغ الصبر والألم والدموع”.

وشددت على أن “ما قام به هذا الوزير، لا يعتبر تدخلا سافرا غير مقبول بنتائج التحقيق فحسب، بل وطعنة غادرة في خاصرة قضيتنا الوطنية والإنسانية، وهو أمر لا يمكن السكوت عليه”.

وختمت: “عنجد اللي استحوا ماتوا”.

وكان تداول بنص كتاب وجهه وزير الاقتصاد راوول نعمة ، عبر وزيرة العدل ماري كلود نجم ، بتاريخ الثامن من نيسان الحالي، الى المحقق العدلي في قضية تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار كتابا يطلب فيه “اخراج الاعمال الحربية والارهابية من دائرة الاسباب التي ادت الى انفجار مرفأ بيروت”.

وبرر نعمة طلبه بانه “يمكننا من اعطاء التوجيهات والارشادات المناسبة لهيئات الضمان اللبنانية ومخاطبة هيئات اعادة الضمان الدولية لتسديد التزاماتها المالية حفاظا على حقوق المواطنين المؤمّنين”.