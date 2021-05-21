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عوائل شهداء المرفأ: نشر فيديو يفضح نيات "الليونز"

21 - مايو - 2021
انفجار مرفأ بيروت

انفجار مرفأ بيروت

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صدر عن عوائل شهداء مرفأ بيروت بيانا جاء فيه:

“ردا على بيان جمعية أندية “الليونز” الذي اعتبر أنه تعرض لمظلومية وفهم خاطئ من عوائل شهداء تفجير مرفأ بيروت بحيث يدعي أن الاحتفال كان تكريما لشهداء التفجير ولم يكن فيه اي رقص او موسيقى. نحن كنا قد توقعنا مسبقا ان يعمد القيمون على هذا الاحتفال الى التضليل والأكاذيب للخروج بأقل الخسائر الممكنة، لذلك كنا قد أعددنا لهم مفاجأة مسبقة وهي عبارة عن تصوير مقطع فيديو لإحدى البروفات على المرفأ، وتعمدنا تأخير الرد على بيانهم انتظارا لظهور حاكمهم جان كلود سعادة على شاشة “أل.بي.سي” عساه يتراجع عما ورد في البيان الكاذب، إلا انه استمر في مسلسل التضليل للرأي العام. لذا قررنا نشر الفيديو الذي يفضح كذبهم ونياتهم التي نعرف تماما ما تبطن للمرحلة المقبلة، علما ان التذرع بتكريم الشهداء باطل لان لا أحد من لجان عوائل الشهداء كان على علم مسبق بهذا الاحتفال.

وعليه، نعاود مطالبة رئيس الجمهورية ميشال عون بالإعتذار العلني من عوائل الشهداء لرعايته لهذا الاحتفال، والإعتذار فضيلة فخامتك”.

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