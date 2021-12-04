عواصف رعدية وثلوج الأحد

يؤثر طقس مستقر على لبنان يستمر لغاية ظهر يوم غد الأحد قبل ان يتحول الى غير مستقر وممطر مع عواصف رعدية وثلوج على ‏الجبال ورياح قوية لبضع ساعات ليعود ويستقر يوم الاثنين‎.

تفاصيل طقس اليوم السبت‎: ‎

‏١‏‎- ‎الحرارة ساحلاً بين ١٥ و٢٢ درجة بقاعا بين ٤ و١٥ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٦ و١٣ درجة

‏٢‏‎- ‎الجو: غائم بسحب عالية

‏٣‏‎- ‎الرياح: شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠ كم/س‎ ‎

‏٤‏‎- ‎الرطوبة السطحية ساحلا – ٧٠-٨٠٪‏

‏٥‏‎- ‎الضغط الجوي ١٠٢٠‏‎ hpa

‏٦‏‎- ‎الرؤية جيدة

‏٧‏‎- ‎البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة

طقس اليومين المقبلين‎:‎

الاحد: مستقر قبل الظهر بينما تؤثر كتل رطبة على لبنان بعد الظهر ويتحول معها الطقس الى ممطر بغزارة في بعض المناطق مع ‏عواصف رعدية ورياح جنوبية غربية قوية ٣٠ الى ٦٠ كم/س فيما تتساقط الثلوج على ٢٠٠٠ متر ويعود ويتحسن الطقس فجر ‏الاثنين، الحرارة تنخفض وتتراوح ساحلا بين ١٣ و٢٠ درجة وبقاعا بين ٤ و١٤ درجة وعلى ١٠٠٠متر بين ٦ و١٢ درجة‎.‎

الاثنين: طقس مستقر قليل السحب والحرارة مستقرة نسبيا وتتراوح ساحلا بين ١٤ و٢١ درجة وبقاعا بين ٤ و١٧ درجة وعلى ‏‏١٠٠٠متر بين ٨ و١٦ درجة فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠ الى ٣٠كم/س‎.‎