السبت 29 ربيع الثاني 1443 ﻫ - 4 ديسمبر 2021 |
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عواصف رعدية وثلوج الأحد

منذ 3 ساعات
توقعات الطقس

توقعات الطقس

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يؤثر طقس مستقر على لبنان يستمر لغاية ظهر يوم غد الأحد قبل ان يتحول الى غير مستقر وممطر مع عواصف رعدية وثلوج على ‏الجبال ورياح قوية لبضع ساعات ليعود ويستقر يوم الاثنين‎.

تفاصيل طقس اليوم السبت‎: ‎

‏١‏‎- ‎الحرارة ساحلاً بين ١٥ و٢٢ درجة بقاعا بين ٤ و١٥ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٦ و١٣ درجة
‏٢‏‎- ‎الجو: غائم بسحب عالية
‏٣‏‎- ‎الرياح: شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠ كم/س‎ ‎
‏٤‏‎- ‎الرطوبة السطحية ساحلا – ٧٠-٨٠٪‏
‏٥‏‎- ‎الضغط الجوي ١٠٢٠‏‎ hpa
‏٦‏‎- ‎الرؤية جيدة
‏٧‏‎- ‎البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة

طقس اليومين المقبلين‎:‎

الاحد: مستقر قبل الظهر بينما تؤثر كتل رطبة على لبنان بعد الظهر ويتحول معها الطقس الى ممطر بغزارة في بعض المناطق مع ‏عواصف رعدية ورياح جنوبية غربية قوية ٣٠ الى ٦٠ كم/س فيما تتساقط الثلوج على ٢٠٠٠ متر ويعود ويتحسن الطقس فجر ‏الاثنين، الحرارة تنخفض وتتراوح ساحلا بين ١٣ و٢٠ درجة وبقاعا بين ٤ و١٤ درجة وعلى ١٠٠٠متر بين ٦ و١٢ درجة‎.‎

الاثنين: طقس مستقر قليل السحب والحرارة مستقرة نسبيا وتتراوح ساحلا بين ١٤ و٢١ درجة وبقاعا بين ٤ و١٧ درجة وعلى ‏‏١٠٠٠متر بين ٨ و١٦ درجة فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠ الى ٣٠كم/س‎.‎

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