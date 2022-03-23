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عواصف رعدية وثلوج على الـ900م.. تحضروا لطقس غد الخميس

23 - مارس - 2022
توقعات الطقس في لبنان

توقعات الطقس في لبنان

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أفادت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ بأن منخفضا جويا متوسط الفعالية متمركز حالياً جنوب غرب ​تركيا​ مصحوب بكتل هوائية باردة يؤثر على الحوض الشرقي للمتوسّط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية لشهر آذار بحوالي 6 درجات بحيث تتركّز المتساقطات بشكلٍ خاصّ في جنوب البلاد، ويبلغ ذروته فجر الخميس ويستمر تاثيره حتى يوم السبت.

وتوقعت أن يكون طقس الخميس غائم اجمالاً مع انخفاض بسيط ب​درجات الحرارة​ وضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية احيانا، تتساقط ​أمطار​ متفرقة تكون غزيرة احيانا خاصة في المناطق الجنوبية مترافقة بعواصف رعدية وتساقط لحبات البرد، كما تتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع 900م وتلامس ليلا ال800 متر جنوب وشمال البلاد.

كما وتوقعت أن يكون طقس الجمعة غائم جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ​تساقط امطار​ متفرقة وثلوج على ارتفاع 900 م وما دون في معظم المناطق يتحسن ​الطقس​ في الفترة المسائية. نحذر من تشكل الجليد على ​الطرقات الجبلية​ التي تعلو عن 900 متر خلال الليل وساعات الصباح الاولى.

إلى ذلك، توقعت أن يكون طقس الجمعة غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة ورياح ناشطة احيانا يتحول خلال النهار الى غائم مع تساقط امطار محلية وثلوج على ارتفاع 1100م . نحذر من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن 1100 متر خلال الليل وساعات الصباح الاولى.

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