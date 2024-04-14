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عوامل عدّة منعت تفلّت الشارع... ما هي؟

منذ 55 دقيقة
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توقّع النّائب السابق فارس سعيد، “استمرار حرب الاستنزاف في جنوب لبنان وفي غزة الى ما بعد الانتخابات الاميركية”.

وعن حادثة اختطاف ومقتل منسق حزب “القوات اللبنانية” في جبيل باسكال سليمان، رأى سعيد، في حديث لـ”صوت كل لبنان”، انها أربكت حزب الله، مؤكداً الا نية لا لدى الحزب ولا القوات اللبنانية بإعادة انتاج حرب أهلية، كما وما من قرار خارجي بذلك.

كما تحدث سعيد عن عوامل عدّة منعت تفلت الشارع وهي تزامن الحادث الاليم مع عيد الفطر، مساعي الجيش، تدخل الكنيسة، بالإضافة الى جهود رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي حرص على منع استغلال الحادث تجنباً لأي فتنة في البلاد.

سعيد وتعليقاً على ملف النازحين السوريين، شدد على ان الحل المطلوب ليس على المستوى الحكومي فقط، بل على مستوى العالم أجمع، وقال سعيد ان الوضع معقد لأنه مرتبط بقرارات اقليمية ودولية ولكن لا يجوز التعدي عليهم بالضرب.

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