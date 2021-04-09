عودة الأمطار والثلوج في الـ"weekend"

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما مع استمرار الانخفاض في درجات الحرارة ويتشكل الضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها اعتبارا من المساء مع احتمال حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة تشتد لتقارب 80 كلم/س في المناطق الشمالية ويرتفع معها موج البحر، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لتصل الى ارتفاع 1200 متر وما دون في المناطق الداخلية.

وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تدريجيا بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة يؤدي الى طقس متقلب وماطر ويستمر حتى بداية الأسبوع المقبل.

(معدل درجات الحرارة لشهر نيسان ما بين 15 و24 درجة).

– الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتشكل ضباب على المرتفعات، تنشط الرياح ويتوقع هطول أمطار خفيفة محلية اعتبارا من بعد الظهر. كما تتساقط ثلوج خفيفة ليلا على 1700 متر.

السبت: غائم مع استمرار الانخفاض في درجات الحرارة ويتشكل الضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها اعتبارا من المساء مع احتمال حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة تشتد لتقارب 80 كلم/س في المناطق الشمالية ويرتفع معها موج البحر، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لتصل الى ارتفاع 1200 متر وما دون في المناطق الداخلية.

الأحد: غائم جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، يتشكل ضباب على المرتفعات و تهطل أمطار متفرقة تشتد احيانا مع احتمال حدوث برق ورعد، كما تنشط الرياح وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر.

الإثنين: غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة يتشكل ضباب على المرتفعات، يتوقع هطول أمطار محلية في الفترة الصباحية خصوصا في المناطق الشمالية كما تتساقط بعض الثلوج على ارتفاع 1500 متر، يتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار.

– الحرارة على الساحل من 10 الى 19 درجة، فوق الجبال من 4 الى 13 درجة، في الداخل من 6 الى 15 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية – غربية ، سرعتها بين 15 و40 كم/س.

– الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا بسبب الضباب على المرتفعات.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80%

– حال البحر: منخفض الموج الى مائج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.

-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 6,17

– ساعة غروب الشمس: 19.04