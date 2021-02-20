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عودة الاستقرار الجوي... "joyce" انكفأت

20 - فبراير - 2021
توقعات الطقس

توقعات الطقس

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انكفأ المنخفض الجوي المثلج وعاد الاستقرار الجوي ولعدة ايام مع ارتفاع بدرجات الحرارة انما تبقى باردة مع تشكل جليد على الجبال

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ٨ و ١٥ درجة، بقاعا بين ٢ تحت الصفر و ١١ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين صفر و ٩ درجات
٢- الجو غائم جزئيا وبارد.
٣- الرياح شمالية غربية ضعيفة
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٥٪؜
٥- الضغط الجوي ١٠٢٥ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الأحد: طقس مستقر غائم جزئيا بسحب متوسط ومرتفعة وبارد فيما الحرارة المتوقعة ساحلا بين ٨ و ١٥ درجة على الـ ١٠٠٠م بين ٢ و ١٠ درجات وبقاعاً بين صفر و ١١ درجة.

الاثنين: طقس متقلب غائم جزئيا وبارد مع احتمال امطار رعدية في المناطق الداخلية فيما الحرارة المتوقعة ساحلا بين ٩ و ١٧ درجة على الـ ١٠٠٠م بين ٣ و ١٠ درجات وبقاعاً بين صفر و ١٢ درجة.

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