عودة: الدولة لن تستعيد قرارها قبل استعادة حريتها الكاملة

أسف متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده في قداس الأحد لما نراه ونسمعه عن تصرفات مسؤولينا، الذين يغامرون بحياة شعب أمنهم على إدارته والسير به نحو الأفق المشرق، لكنهم أحدروه نحو الظلمة وظلال الموت.

وقال “يتقاذفون كرة المسؤولية والشعب يئن جوعا ومرضا وتشردا وبطالة، يتلهون بمصير البلد وأهله، لا مبالين بالوقت المهدور، فيما الشعب يعد الثواني حتى مجيء ساعة رحيلهم جميعا لينعم بالراحة”.

وشدد أن الليرة في أدنى المستويات ووزير المال غائب، وزير الطاقة بشرنا بالعتمة، وزير الداخلية أعلن أن البلد مكشوف أمنيا، ورئيس الحكومة المستقيل هدد بالاعتكاف. سأل عوده “ترى من يتحمل مسؤولية البلد؟ بلبلة وضياع وتدهور جنوني مخيف، أخشى أن ينتهي بارتطام مميت، إلا إذا صحت الضمائر وتم تأليف حكومة تتولى زمام الأمور.

وأكد لمن يعنيهم الأمر أن المواطن غير مهتم بعدد الوزراء، وبالثلث المعطل، وبحصص الزعماء. المواطن لا يريد إلا العيش بكرامة وسلام لذا نسأل المعنيين بتأليف الحكومة عدم فض اجتماعهم يوم الإثنين قبل الوصول إلى حل.

ودعا عوده أن يتخلى الجميع عن كل ارتباط خارجي وكل تطلع إلى ما وراء الحدود، ولنشبك الأيدي، عاملين على إعادة اللحمة.

وأكد أن الدولة لن تستعيد قرارها قبل استعادة حريتها الكاملة، والتخلص من كل ارتهان أو وصاية، فالجميع مسؤول عن الفساد والإنهيار.