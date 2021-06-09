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عودة العمل في المعاينة الميكانيكية غداً

9 - يونيو - 2021
المعاينة الميكانيكية

المعاينة الميكانيكية

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أعلنت اللجنة التأسيسية لموظفي المعاينة الميكانيكية في لبنان، “التوصل بعد اجتماعها اليوم مع صاحب الشركة، إلى اتفاق ومتابعة الأمور والتواصل بما فيه مصلحة الموظفين والشركة لتعليق الاعتصام وإعادة فتح المراكز غدا من السادسة والنصف صباحاً”.

وتواصل اتحادات النقل البري معركتها ضد استمرار بقاء قطاع المعاينة الميكانيكية خارج كنف الدولة بصورة غير قانونية، ما يهدد المال العام من جهة، والأمن الوظيفي للعمال من جهة أخرى.

ويشهد لبنان منذ صيف 2019 انهياراً اقتصادياً متسارعاً فاقمه انفجار مرفأ بيروت المروع في الرابع من أغسطس وإجراءات مواجهة فيروس كورونا. وتخلفت الدولة في مارس 2020 عن دفع ديونها الخارجية، ثم بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول خطة نهوض عُلّقت لاحقاً بسبب خلافات بين المفاوضين اللبنانيين.

وتراجع سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار تدريجياً إلى أن فقدت أكثر من 85 في المئة من قيمتها، وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، وارتفع معدل البطالة، فيما يشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ إصلاحات ملحة لتحصل البلاد على دعم مالي ضروري يخرجه من دوامة الانهيار.

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