عودة العمل في جميع أقسام مستشفى سيدة لبنان

أعلن رئيس مجلس إدارة مستشفى سيدة لبنان الجامعي- جونية النائب السابق فادي سعد ،”عودة العمل في جميع الأقسام التي باتت جاهزة لتقديم الخدمات الطبية والاستشفائية كافة بعد رفع الأضرار التي تسببت بها السيول والأمطار الجارفة في قسمي الطوارئ والأشعة في نيسان الماضي”.

وأكد في بيان، أن “المستشفى أصبح في حال من التأهب والجهوزية لاستقبال المواطنين في الأقسام كافةً بشكل أكثر من عادي وطبيعي بعد تجهيز قسم الطوارئ وتجديده واستبدال الآلات والمعدات في قسم الأشعة بأخرى حديثة ومتطوّرة من أجل استقبال المرضى”.

وختم: “سيبقى مستشفى سيدة لبنان الجامعي في خدمة المواطنين والمرضى كما اعتادوا على تقديم أفضل الخدمات الطبية والاستشفائية”.