الأحد 25 ذو الحجة 1443 ﻫ - 24 يوليو 2022 |
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عودة: الكنيسة لا تخضع للترهيب!

منذ 8 دقائق
المطران الياس عودة

المطران الياس عودة

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أكّد متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة: “نحن مع محاسبة ومعاقبة كلّ مجرم وسارق ومخالف للقانون كائناً مَن كان، لكن ما جرى مع المطران موسى الحاج غير مقبول ويُنذر بوجود نهج جديد في التعامل الأمنيّ والقضائيّ يؤدّي إلى تداعيات خطيرة على مستوى الوطن، وهذا أمر خطير ومرفوض ونأمل عدم تكراره”.

وقال في عظة الأحد: “إذا كان توقيف المطران الحاج رسالة إلى الكنيسة مِن أجل إسكات صوتها، فإنّها لا تخضع للترهيب والكيديّة ولا تخاف إلّا ربّها ولا تُنفّذ إلّا تعاليمه ولا تسمع إلّا صوت الضمير والواجب، وواجبُها احترام الإنسان ومحبّته والحفاظ على كرامته والدفاع عن حريّته”.

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