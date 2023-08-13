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عودة: المتحكّمون بالبلد "فوق المحاسبة".. وجريمة المرفأ "أبرز دليل"

منذ 8 دقائق
آخر تحديث: 13 - أغسطس - 2023 12:29 مساءً
المطران الياس عودة

المطران الياس عودة

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تمنّى متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، “لو أنّ بإمكان المواطن أن يضع ثقته بعد الله بالمسؤولين وبالسياسيين والزعماء المتحكمين بالبلد”.

عودة أضاف في عظته: “ليت بإمكان المواطن اللجوء إليهم عند كل مشكلة تعترضه، أو أن يحاسبهم عند كل سقطة أو خطأ يرتكبونه! لكنهم فوق المحاسبة، وجريمة المرفأ أبرز دليل. فكيف يثق المواطن بهم وبالقضاء”؟

عودة تابع قائلًا: “أملنا أن يعودوا إلى رشدهم، ويعوا أخطاءهم، ويسمعوا صوت الضمير، ويصبوا كل اهتمامهم في مصلحة البلد والمواطن كي لا يفرغ لبنان أكثر من أبنائه”.

وقال: “أعلنوا بيروت عاصمة للشباب العربي. هذا جيد. ولكن ماذا عن شباب لبنان؟ هل فكروا بأنّ معظم شباب لبنان قد هاجروا وربما إلى غير رجعة؟ أين الطاقات؟ أين الكفاءات التي ستبني لبنان المستقبل؟ أين الأدمغة التي ستنقذ لبنان؟ ألا يتوجب على من بيدهم السلطة تأمين البيئة الفضلى لتشجيع شبابنا على البقاء والعمل والإبداع”؟

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