الأحد 26 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 10 ديسمبر 2023 |
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عودة: المواطن في ضيق.. والحكومة لا تفوت فرصة لفرض ضرائب جديدة

منذ ساعة واحدة
المطران الياس عودة

المطران الياس عودة

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رأى متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، أنّ العديد من الزعماء والمسؤولين اللبنانيين، يشبهون رئيس المجمع ويظنون أنهم يطبقون الناموس، لكنهم بالفعل يزيدون الأثقال على كاهل المواطن.

وقال عودة، في عظة الأحد: “رغم ضيق حال المواطن لا تفوت الحكومة فرصة لفرض ضرائب جديدة، فيما نسمع بصفقات ومناقصات مشبوهة ربما تفوت على الدولة أموالًا طائلة.”

وأضاف: “تقترح زيادات على الضرائب لزيادة إيراداتها، بصرف النظر عن مستوى دخل المواطنين أو إمكانياتهم المالية، عوضًا عن تعزيز الجباية ومكافحة التهريب ومنع التهرب الضريبيّ والجمركيّ والتغاضي عن استغلال عقارات الدولة”.

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