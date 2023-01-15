عودة: بئس سلطة تستقوي على الضعيف

أكد المطران الياس عودة خلال عظة ألقاها في قداس الأحد، أنّ “ما حصل من توقيف شاب يطلب معرفة حقيقة التفجير الذي أودى بشقيقه ورفاق له، واعتداء القوى العسكرية على المحتجين على توقيفه، بمن فيهم كاهن هو أمر مرفوض ومدان”.

كلام عودة جاء ردًا على توقيف وليام نون من قبل أمن الدولة يوم الجمعة الفائت، قبل إطلاق سراحه أمس.

عودة أضاف: “بئس سلطة تستقوي على الضعيف ولو كان صاحب حق”، وتابع: “نحن بحاجة إلى رأس للدولة وإلى دمٍ جديدٍ يُنعِشُ جسدَ هذا الوطنِ المهترئ ويَعتمد النزاهة والعلم والمُساءلةَ والمُحاسبةَ”.

كما قال عودة: “أَوقِفوا هذا التنْكيل اللاأخلاقيّ بِذوي الضحايا المَوجوعين وهذا التجاوز اللامهنيّ للقانون وافرُضوا العدالة”.