الأحد 5 محرم 1445 ﻫ - 23 يوليو 2023 |
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عودة: زعماء البلد لا يتزحزحون لبناء دولة لا فساد فيها وجيشها واحد

منذ 10 دقائق
المطران الياس عودة

المطران الياس عودة

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اعتبر متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأورثوذكس المطران الياس عودة، أنّ “زعماء هذا البلد يشبهون الفريسيين، فهم لا يريدون خلاص البلد والشعب، ولا يتزحزحون من درب الذين يشاؤون العمل من أجل الإصلاح وانتهاء الأزمات والوصول إلى دولة مؤسسات لا فساد فيها ولا محسوبيات ولا استقواء، دولة جيشها واحد، وحدودها واضحة، وقضاؤها عادل، ورزقها للخير العام، لا للجيوب الخاصة.”

وقال في عظة الأحد: “يتوقفون عند شغور مركز ويقيمون الأرض وما فيها من أجل ملئه، ويتناسون أن المشكلة في شغور المركز الأول، أي في غياب الرأس، وأن كل المراكز تملأ وعجلة الدولة تدور عند انتخاب رئيس وتشكيل حكومة تجري الإصلاحات اللازمة”.

ورأى عودة أنه “حان الوقت لإعادة إدخال مفاهيم إلى سلوك السياسيين، كاحترام الدستور وتطبيق القوانين والنزاهة والشفافية والصدق والقيام بالواجب والمحاسبة، مفاهيم ضاعت لكنها ضرورية لانتظام الحياة العامة”.

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