الأحد 19 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 3 ديسمبر 2023 |
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عودة: فترات الفراغ في الحكم تفوق الأوقات المنتجة

منذ ساعتين
المطران الياس عودة

المطران الياس عودة

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طالب متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، بـ “ألا نيأس في هذا البلد من المناشدة والطلب، عل صوتنا يصل إلى آذان تسمع أنين شعب رازح في الفقر واليأس، يتخبط في قاع اللجة. الرب يسمع صوتنا، وفي الوقت المناسب سوف يسمح بوجود مسؤولين تخلوا عن أناهم ومصالحهم ووضعوا مصلحة البلد فوق مصالحهم، يخدمون هذا الشعب ويترأفون عليه وينقذونه من بلاياه، عوض من يسوسون البلد منذ سنوات وقد أوقعوه في الفقر والفوضى، وأفرغوه من أهله وطاقاته، وتغاضوا عن استباحة حدوده وقوانينه، واستهانوا بالإستحقاقات الدستورية فأصبحت فترات الفراغ في الحكم تفوق الأوقات المنتجة. كل هذا لأن قلوبهم عميت عن رؤية نور الرب، إذ قد أظلمتها الشهوة الشريرة، شهوة المال والسلطة. إن لم يتب مسؤولو هذا البلد عن كل خطاياهم وآثامهم لن يحصل الخلاص لا للأرض ولا لساكنيها، بل ستقود خطاياهم الجميع إلى ظلمة أعظم”.

وأضاف خلال عظة قداس يوم الأحد: “دعوتنا اليوم أن نصرخ إلى الرب دوما، وبإلحاح، طالبين إليه أن يرحمنا، وينيرنا بكليتنا، حتى ندرك الخلاص قبل فوات الأوان”.

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