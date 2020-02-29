أخبار لبنان

عودة فرانكلين القديم الى لبنان

بعد انقطاعها من السوق اللبنانية لفترة طويلة واصدار طبعات جديدة من فئة الـ100 دولار، عادت المصارف اللبنانية وأسواق الصرافين إلى التعامل بالورقة النقدية القديمة من فئة 100 دولار.

 

ولوحظ تواجد الورقة النقدية القديمة  بين أيدي اللبنانيين.

وتعاني السوق اللبنانية من شح في العملة الأجنبية نتيجة خغض المصارف لسقف السحوبات بالدولار للمودعين.

المزيد من الأخبار

بالفيديو: برصاص سلاحهم المتفلت.. عناصر مليشيا حزب الله…

دعوات لبيع جزء من احتياطي الذهب اللبناني لإعادة هيكلة…

وكان سعر صرف الدولار قد سجل اليوم السبت 29 شباط 2020 كالآتي:

▪المبيع : 2490 ل.ل
▪الشراء: 2470 ل.ل

في حين سجل سعر صرف الدولار لدى بعض الصيارفة ما بين 2450 ليرة و2500 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد.

يُذكر أن سعر صرف الدولار في المصارف هو 1515 ليرة لبنانية.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار لبنان

جولة مفرقعات أمام مجلس النواب

أخبار لبنان

ثلاث إصابات جديدة بـ”كورونا” في لبنان ليصل العدد إلى سبعة

أخبار لبنان

بيان عن الجيش بخصوص الكمين المسلح في الهرمل

أخبار لبنان

بري: لو دُعيت إلى احتفال السفينة لما حضرت

أخبار لبنان

عون يتدخل لإبقاء القاضية عون

أخبار لبنان

“التيار” خيّب أمل هشام حداد.. هذا ما قاله