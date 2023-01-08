عودة: لوقف التراشق الكلامي.. وإعادة الحياة إلى البلد بانتخاب رئيس

وجّه متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، “دعوة إلى كل مسؤول يعتبر نفسه مسيحيًا حقيقيًا، لمحبة الخير والصلاح، ورفض الظلم والقهر وتجويع البشر وإذلالهم واستغلالهم من أجل مكاسب ومصالح خاصة، ومن خلال التعلق بالوطن والإخلاص له والعمل من أجل المصلحة العامة”.

عودة أشار إلى أنّ “المصلحة العامة تقتضي وقف التراشق الكلامي وتعطيل الدولة، والعمل على إظهار الحقائق المطموسة في شتى القضايا التي مست قلب الوطن وأبنائه، ومصارحة المواطنين بشأنها، وإنصاف من يجب إنصافهم ومعاقبة من تجب معاقبتهم، بعيداً من الشعبوية والمتاجرة، كما تقتضي العمل الحثيث من أجل إنهاض البلد وإعادة الحياة إلى مؤسساته وإداراته، وهذا لن يحصل ما لم ينتخب رئيس، مسيحي حقيقي”.