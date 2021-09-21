عودة مياه نبع الصفا في وادي خالد إلى التدفق بعد 3 أيام من غورها

عادت بعد ظهر اليوم مياه نبع الصفا في منطقة وادي خالد الى التدفق بغزارة من جديد اثر غورها لثلاثة ايام متواصلة.

وتجمع العديد من ابناء المنطقة مهللين ورافعين ادعية الشكر، فيما نزل الاطفال الى مياه النبع فرحين ايضا بعودة المياه.

يشار الى ان غور مياه نبع الصفا يحصل في كل مرة بالتزامن مع حصول الفيضانات والسيول بسبب الامطار الغزيرة. والى الان لم يصدر اي تفسير علمي منطقي لهذه الواقعة من قبل فريق الخبراء الذي اوفدته وزارة الطاقة والمياه للمعاينة.

وجفاف مياه نبع الصفا أقلق، هذه المرة، كل ابناء وادي خالد كونه الرافد الابرز لمجرى النهر الكبير ومنه تتزود بلدات وقرى الوادي بالمياه للشرب والاستخدام المنزلي وري الاراضي الزراعية على امتداد مجرى النهر.