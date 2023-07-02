الأحد 14 ذو الحجة 1444 ﻫ - 2 يوليو 2023 |
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عودة: ندّعي السيادة فيما الجميع ينتظرُ موفدًا أجنبيًّا لحلّ الأزمة الرئاسيّة

منذ 4 ساعات
المطران الياس عودة

المطران الياس عودة

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استنكر متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، “المماطلة في انتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية”، داعيًا “النواب والقوى السياسية إلى تحمُّل المسؤولية الوطنية”.

وتابع في عظة قداس الأحد: “نريدُ رئيسًا ومسؤولين يعيشون مع الشعب ويتعاطفون معه”، مضيفًا: “نحنُ في بلد يدّعي السيادة فيما الجميع ينتظرُ موفدًا أجنبيًّا للعمل على حل الأزمة الرئاسية”.

كما سأل: “متى يحلّ اليوم الذي نرى فيه محبّة زعماء هذا البلد لوطنهم وتفانيهم من أجله”؟

من جهة ثانية، قال المطران عودة: “نفتقد المطرانين بولس ويوحنا ولا نعرف شيئًا عن مصيرهما، لذلك نعرف كم يحتاج كل من ينتظر عودة مفقود أو مخطوف إلى من يساعده على معرفة مصيره، ولأننا أُصبنا يوم فُجّر مرفأ بيروت نعرف آلام ذوي الضحايا ونعرف عطشهم للحقيقة والجرح النازف بسبب تقاعس المسؤولين وإهمال قضيتهم”.

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