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عودة يدعو لعدم العبث بالجيش: معظم اللبنانيين لا يريدون أيّ مقامرة بمصيرهم

منذ 16 دقيقة
آخر تحديث: 26 - نوفمبر - 2023 1:00 مساءً
المطران الياس عودة

المطران الياس عودة

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اعتبر متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة أنّه “مرةً أخرى يحلّ عيدُ الاسـتقلال فيما البلد بلا رأس، وهو يتخبّط في مشاكل لم يجد المعنيون لها حلولًا منذ سنوات، أضيف عليها شبح الحرب التي لا طاقة للبنان على تحمّلها في ظل تداعي الدولة وانهيار الاقتصاد، ولا يريدها معظم اللبنانيين الذين عانوا من ويلات الحروب ودفعوا أثمانًا باهظة من حياتهم وممتلكاتهم ومستقبل وطنهم، ولا يريدون أية مقامرة بمصيرهم، بل يتطلعون إلى اليوم الذي ينتخب فيه رئيس للبلاد تبدأ معه مسيرة نهوض البلد من كبوته التي طالت، وتبدأ عملية إصلاح شامل تقضي على الفساد والتطاول على السيادة والدستور واستياحة الحدود وكبح الحريات واستغلال القضاء وتحصر قرارات الدولة في يد الدولة وتعيد للمواطن كرامته وللدولة هيبتها وللقانون سيادته. عندها فقط يعود للاستقلال معناه ويشعر اللبنانيون أنهم يمسكون مصيرهم بيدهم لأن دولتهم بكافة عناصرها، هي الحاكم الوحيد، والناطق الوحيد باسمهم، والراسم الوحيد للسياسة الداخلية والخارجية”.

عودة وفي عظة قداس الأحد، أكد أهمية دور جيشنا وضرورة الالتفاف حوله وعدم العبث بكل ما يتعلق به كونه المدماك الأخير الصامد. كما لا بد من التشديد على وعي المواطنين وواجبهم في محاسبة ممثليهم كي يقوموا بالدور الذي انتخبوا من أجل القيام به.

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