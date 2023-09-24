عودة يُحذّر من غرق سفينة الوطن بمن فيها: لن يعود للندم نفع!

لفت متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، إلى أن كل طرف يبحث عن أخطاء الطرف الآخر حتى يعرقله، وتاليًا يتعرقل العمل النافع للجميع، بسبب الخصومات والمناكفات والحقد والمصالح.

وأضاف عودة سائلًا: لِــمَ لا يَــتَــبــارى الــمَــســؤولــون بِــالــمَــواهِــبِ الــفُــضْــلَــى، أيْ يَــعْــمَــلــونَ بِــطَــريــقَــةٍ مُــتَــكــامِــلَــةٍ، بـصـدقٍ وأمـانـة، عــوضَ أن يــحــاولَ كُــلُّ واحِــدٍ أَنْ يَــهْــدُمَ عَــمَــلَ الآخَــرِ لـتَــظْــهَـــرَ أَنــاهُ، ويَــسْــتَــعْــلِــنَ لِــلــجَــمــيــعِ أَنَّــهُ الــمُــنْــقِــذ. هــل هــكــذا تُــبْــنَــى الأَوْطــان؟ هَــذا سَــيُــغْــرِقُ سَــفــيــنَــةَ الــوَطَــنِ بِــمَــنْ فــيــهــا، فَــنَــخْــسَــرُ جــمــيــعُــنــا كُــلَّ شَــيْءٍ ولا يــعـودُ لــلــنَــدمِ نــفــعٌ.

عودة تابع: “على الـجـمـيعِ الإعــتـمادُ عـلـى الـدولـةِ الـتـي يـجـبُ أن تـكـونَ مَـلْـجـأَ الـجـمـيـعِ وحـامِـيَــتَـهـم، تُـؤَمِّـنُ حـقـوقَ جـمـيـعِ الـمـواطـنـيـن وتَــنـشُــرُ الـعـدالـةَ فـيـمـا بـيـنَـهـم. ولـكـي نَـصِـلَ إلى هـذا الـوضـع، يـجـبُ بـنـاءُ دولـةٍ قـويّـةٍ مُـكـتَـمِـلَـةِ الـعـنـاصِـر، وعـدمُ الـتَـطـاوُلِ على سـيـادتِـهـا وهـيـبـةِ الـقـضـاء، والـتـوقُّـفُ عن الـتـنـافُــرِ والـتَـنـاحُـرِ والابتعاد بـالأهـدافِ عن هـدفِ الـدولـةِ. هـذا يُـؤَدّي إلى صـراعـاتٍ وانـشِـقـاقـاتٍ لا تُـجـدي ولا تَـنـتَـهـي إلاّ بـفَـشَـلِ الـجـمـيـعِ وخـسـارتِـهـم. الأجـدى الـعَــمَـلُ الـسـريـعُ عـلى انـتـخـابِ رئـيـسٍ وتـكـويـنِ الـسـلـطــةِ وتَــركُـهـا تَـحـكُــمُ بـالـقـانـونِ والـعَــدلِ والـمُـسـاواة”.