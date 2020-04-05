عودة 78 لبنانياً من الرياض.. و3 رحلات تصل تباعاً

78 راكباً عادوا في أوّل رحلة إلى لبنان على متن طائرة “الميدل ايست” آتين من الرياض في السعودية، على أنّ تليها رحلات أخرى من أبو ظبي وأبيدجان ونيجيريا تصل تباعاً. وفور وصولهم مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، خضع العائدون إلى فحوصات الـPCR على أنّ يتم لاحقاً نقل المشتبه بإصابته إلى الحجر الصحي في أحد الفنادق.

وقد أشرف وزير الصحة العامة حمد حسن والفريق الطبي في المطار، المدير العام للطيران المدني فادي الحسن، رئيس مجلس ورئيس جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط، على وصول المسافرين العائدين.

واعتبر حمد حسن في كلمة خلال جولته في المطار أنّ ما جرى بخصوص عودة المغتربين يعتبر “خطوة جدية جدّاً وليست استعراضية وعلى مستوى عال من المهنية”.

وأشار إلى أنّ “كلّ الفرق المختصة بوزارة الصحة العامة تتصرف بشكل دقيق وفق الخطة الموضوعة لضمان سلامة الوافدين على متن الطائرة، ومن ثمّ سلامة أهاليهم الذين سيختلطون معهم لاحقاً وسلامة مجتمعنا اللبناني، وهذه الخطوة المسؤولة تمت بتضافر الأطراف كافة، وفق خطة وزارة الصحة وفريقها الذي توجه الى متن الطائرة لمواكبة أوضاع المسافرين طبيا وصحياً”.

وكان حمد أوضح أنّ “المسافرين سينقسمون إلى أربع فئات وسينزلون مع سوار ملون لكلّ فرد، ويشير السوار إلى المكان الذي سيجلس فيه كلّ عائد من على متن الطائرة وكذلك حالته، ومن ثمّ سيتسلم الفريق الطبي الموجود في المطار الإستمارات التي سجلها كلّ مسافر، وسيدققون بالمعلومات الصحية واللوجستية وإمكان الحجر المنزلي،

بعد إجراء فحص PCR وسيكون لدينا كلّ المعلومات الكافية وسيتوالى أخذ العينات، وسيذهب المسافرون مباشرة الى الفنادق المخصصة بمتابعة مباشرة من فرق وزارة الصحة العامة وخلال ست ساعات ستصدر نتائج الفحوص، وسيقرر على أساسها حالة كل مسافر ومن يريد العودة الى منزله سيذهب بمواكبة القوى الأمنية ومتابعة السلطات المحلية”.

وقبيل وصول الطائرة إلى مطار بيروت، توجه رئيس الحكومة حسان دياب يرافقه وزير الصحة الى المطار، حيث أشار دياب إلى أنّ “الحكومة معنية بكل لبناني في الداخل والخارج وستكون حكومة إزالة الحواجز الطائفية والمذهبية والمناطقية وحتى السياسية”، متمنيا “أن تمر غيمة كورونا بأسرع وقت”. وأكد دياب أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون يتابع ما يجري.

وعن أسعار التذاكر، شدّد دياب على أنّ “موضوع الدعم المالي سيكون على عدة أصعدة والوزراء المعنيون سيكشفون عن امكانية دعم كل الطلاب الذين سيأتون من الخارج”، مشيراً إلى أنّه “في الرحلات القادمة سيكون هناك دعم للطلاب بالذات وليس فقط بالتذاكر وإنما بالاقامة”