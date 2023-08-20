عوده: كيف تستقيم الأمور في دولة بلا رأس وبحكومة مستقيلة ومجلس نيابي مشرذم؟

ترأس متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده، خدمة القداس الإلهي في كاتدرائية القديس جاورجيوس.

بعد قراءة الإنجيل المقدس ألقى عوده عظة قال فيها: “حبذا لو يتشبه مسؤولو هذه الأرض بخالقهم خصوصا من ناحية محاربة الفساد، إذ لا محاباة للوجوه لدى الرب، وعدله حاصل. الله عادل، ويبدأ بالمحاسبة من أهل بيته، إذ هكذا يكون العدل الحقيقي. والنبي صموئيل لم يخف من إحقاق عدل الله، لأن الله معه ويعضده. كان مثالا للطاعة وسماع كلمة الله، والشجاعة في نشر العدل الإلهي وعدم المساومة عليه، الأمر الذي نأمل تحقيقه لدى كل مسؤول أرضي، خصوصا في هذا البلد الذي يفتقر إلى أدنى مقومات العدل ولا يكترث لا لحقيقة ولا لعدالة. ماذا يمنع مسؤولي بلادي، وكل من بيدهم سلطة، بل ماذا يمنع كل إنسان عن قول الحقيقة، ولا شيء غير الحقيقة، في كل ظرف وأمام أي كان؟ وإن نطق بالصدق وأعلن الحقيقة هل يلام أو يعاقب؟ وهل يجوز تخوينه أو ترهيبه؟ وهل تلام مؤسسة إعلامية إن هي نقلت الحقيقة؟ أليس هذا دورها، بل واجبها؟ وماذا يمنع القضاء عن تحقيق العدالة في كل قضية ترفع إليه لو لم يكن يرزح تحت ضغوط سياسية؟”.

واضاف: “اللبناني بحاجة إلى صبر كبير وإلى صلاة مستمرة لكي يحتمل صعوبة العيش في هذا البلد المفكك الذي لا رأس يقوده، ولا حكومة تعمل من أجل إنقاذه، ولا مجلس نواب يعي مسؤوليته وواجبه في انتخاب رئيس من أجل بدء مسيرة الإنقاذ. فالدولة التي تدرك دورها تحترم مواطنيها وتسعى جاهدة لتأمين الحياة الكريمة لهم عبر الخدمات الضرورية والأمان والاستقرار والعدالة، ثم بعد تأمين حقوقهم تطلب منهم القيام بواجباتهم. عندنا، لا يحصل المواطن على أدنى حقوقه وهو مطالب بأن يقوم بواجباته تجاه دولته التي لا تفوت فرصة دون تحميله أعباء إضافية فيما أمواله محجوزة وهو في الضيق. والمضحك المبكي أن المواطن الراغب في القيام بواجبه كدفع ما يتوجب عليه مثلا من رسوم وضرائب لا يجد إدارة تعمل ولا موظفا يداوم، لكنه قد يفاجأ بحجز سيارته بحجة عدم دفع الرسوم المتوجبة عليها في الإدارة المغلقة الأبواب، أو بالغرامات تتراكم عليه بسبب التأخير. أليس هذا قهرا للمواطن؟ كذلك يلوحون بزيادة الرسوم والضرائب. ماذا قدموا للشعب؟ وأين الإصلاحات التي سئمنا تكرار الحديث عنها. أين الوعود؟ وكيف تستقيم الأمور في دولة بلا رأس، وبحكومة مستقيلة، وبمجلس نيابي مشرذم؟ السنة الدراسية على الأبواب، والأحمال على أكتاف الأهل ثقيلة، والوضع الإقتصادي ما زال مترديا، وقدرة اللبنانيين على التحمل أصبحت ضعيفة. هل فكر المسؤولون بهذا الوضع؟ ألم يحن الوقت بعد لانتخاب رئيس وتشكيل حكومة تتولى إيجاد الحلول؟”.

وختم عوده: “إن الكلام على وضع بلدنا كما على الأنبياء والقديسين وعلى والدة الإله خصوصا يطول، إلا أن الكلام يبقى كلاما عاطفيا إن لم يقترن بالفعل، أي إن لم نتعلم كيف نحوي الإله في داخلنا، وننقله إلى العالم أجمع، لخلاص الكل. لذلك، من الجيد أن نتعلم عن القديسة والدة الإله، وجميع القديسين، لكن الأعظم أن نتشبه بهم ونسير على خطاهم، هم البشر الذين تألهوا، ولا نتعلل بعلل الخطايا، قائلين إننا بشر ضعفاء لا نستطيع الوصول. لقد أثبتوا لنا بحياتهم أننا نستطيع، لذا علينا أن نبدأ جهادنا الروحي فورا، وبلا تقاعس، كي لا نكون عبيدا بطالين نخسر كل ما لدينا بسبب خطايانا. فلنقل مع النبي صموئيل: “تكلم يا رب فإننا نسمع”، ومع والدة الإله: “إننا عبيد للرب فليكن لنا بحسب قوله”، لكي نصل إلى الخلاص والحياة الأبدية، آمين”.