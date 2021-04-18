عوده: ما عَجزت عنه الحرب أوصلنا إليه زعماء وسياسيون

ألقى متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده، عظة الأحد، أشار فيها إلى انه “منذ أيام، في 13 نـيسان، اسـتـذكـرْنا بدايةَ الحربِ التي دامتْ سنواتٍ وخلّفتْ ضحايا ودماراً وويلات، لكن يبدو أننا لم نتعلّمْ من دروسِها القاسية، ولم نعلنْ توبةً صادقةً عن كلِّ الخطايا التي اقترفْناها بحقِّ وطنِنا، ولم نأخذْ العِبَر”.

وأضاف: “ما عجزت عنه الحرب اوصلنا اليه زعماء وسياسيون وحكام عاثوا فساداً واشبعونا وعوداً واوصلونا الى الجحيم” متسائلاً ” ترى هل التخلص من الأنا صعب إلى هذا الحد؟ هل نبذ المصلحة الخاصة واجراء الاصلاحات التي تحولنا الى دولة عصرية ناجحة صعب؟ هل العمل الدؤوب من اجل اخراج البلد من جو الصراعات والمناكفات والاحقاد وتصفية الحسابات مستحيل؟