عون: آمل ان تصبح القدس مدينة تحضن كل الطوائف

أكد رئيس الجمهورية ميشال عون “أهمية القدس وأمله في ان تصبح “مدينة تحضن كل الطوائف وتتمتع بصفة دولية، وهذا ما يجب ان نسعى جميعا من اجله كي يتحقق”.

ودعا الرئيس عون المسيحيين في الاراضي الفلسطينية المحتلة الى عدم اليأس، لان “المسيحيين لا يعرفون اليأس ولا الاحباط، ولا يمكن ان نيأس ونحن على قيد الحياة”.

موقف الرئيس عون اتى في خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس اساقفة مطرانية القدس الانغليكانية المنتخب حديثا الاسقف الخامس عشر لمطرانية القدس الاسقفية المطران حسان نعوم، وعقيلته السيدة رفاء قفعيتي، يرافقهما القس الارشديكون عماد زعرب راعي كنيسة جميع القديسين في بيروت ومدير مركز القديس لوقا لذوي الاحتياجات الخاصة في بيت مري، والقس الكنن دوبندر، والقس الكنن فؤاد داغر راعي كنيسة القديس بولس في مدينة شفاعمرو الجليلية والكنن على كرسي المُصالحة في كاثدرائية القديس جورج الشهيد في القدس. وكان برفقة الوفد الانغليكاني النائب القس ادكار طرابلسي الذي نوه بدور الكنيسة الانغليكانية في دعم الشهادة الانجيلية والوجود المسيحي العربي في الاراضي المقدسة والشرق الاوسط.

ونقل رئيس الاساقفة المطران نعوم تحيات الرعاة والرعايا من مطرانية القدس، رعاة ورعايا ومؤسسات، لفخامة الرئيس العماد ميشال عون، ونقل اليه اهتمام رئيس أساقفة كانتربري رئيس الكنيسة الانغليكانية في العالم، الدكتور جاستن ولبي، “بلبنان في محنته التي يمر فيها ورغبته بزيارته في وقت قريب للتضامن مع شعبه ولمساندة عمل الكنيسة الاسقفية والطائفة الانجيلية في الحقول الروحية والتربوية والانسانية المختلفة”.