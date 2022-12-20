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عون: أمامنا 4 سنوات "لنتنفّس".. وآسف أنّ الشعب اللبناني "صامت"

منذ 13 دقيقة
آخر تحديث: 20 - ديسمبر - 2022 7:46 مساءً
اجتماع الهيئة السياسية للتيار الوطني الحرّ

اجتماع الهيئة السياسية للتيار الوطني الحرّ

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اعتبر الرئيس السابق ميشال عون أنّ أمامنا 3 إلى 4 سنوات “لنتنفّس” بانتظار كميات الغاز الموجودة في البلوكات، وعلينا الحفاظ على خطنا السياسي وعلى المحاسبة.

عون وبعد اجتماع الهيئة السياسية للتيار الوطني الحرّ، أشار إلى أنّ الدولة بأكملها بحاجة إلى إعادة بناء، مضيفًا: “آسف أنّ الشعب اللبناني صامتٌ أمام “تشليحه” أمواله، ونحتاج إلى رئيس يتمكّن من تحمّل الصدمة وإكمال الطريق.

كما أضاف: نريد رئيسًا يستطيع أن يكمل الطّريق، وليس صعبًا أن نتمكّن من المحاسبة وعلينا الإصرار على ذلك. وأبناؤنا يهاجرون من أجل تلقّي العلم ولا يعودون.

عون تابع: إشتقت لكم، ونحن كما قلت يوم تركت بعبدا، لقد أنهينا مرحلة وبدأنا مرحلة جديدة لنكمل عملنا بكشف الفاسدين.

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