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عون أمام زواره: الحكومة لم تبلغ “المخاض” ومن حقي حصة وزارية

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دخلت الولادة الحكومية في المجهول، وبقي الحراك السياسي في الوقت اللبناني الضائع خارج نطاق تشكيل الحكومة، حيث نقل عن الرئيس ميشال عون قوله أمام زواره الجمعة “ان السوق مازال في أوله، وفي لحظة ما سيلجأ الكل إلى خفض الأسعار والتعامل بواقعية مع الاحجام”.

وقال الرئيس عون امام زواره ان الولادة الحكومية لم تبلغ بعد مرحلة المخاض. وأكد أنها ستؤلف في نهاية المطاف على أساس المعيار العلمي والموضوعي، يتمثل في ترجمة الاحجام التي افرزتها الانتخابات النيابية. وقال: وقت الدستور تعود مهمة تشكيل الحكومة إلى الرئيس المكلف بالتنسيق مع رئيس الجمهورية، وهذا يعني أن لنا رأيا ايضا ومن دون ان نوقع فقط.

الرئيس عون دافع ايضا عن حقه في أن تكون له حصة وزارية، سائلا: لماذا كان يحق ذلك للرؤساء الآخرين، بينما يستكثرون علي هذه الكتلة؟ علما انه شخصيا انكر مثل هذا الحق على الرئيس ميشال سليمان.

 

المصد الانباء الكويتية

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