عون أنهى لقاءاته الصباحية من دون تحديد موعد حتى الساعة للقاء الحريري

اكد مراسل “صوت بيروت انترناشونال” ابراهيم فتفت، ان لقاءات رئيس الجمهورية المحددة صباح اليوم انتهت من دون تحديد موعد حتى الساعة لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.

والتقى الرئيس عون وزيرة الدفاع زينة عكر حيث عرض معها الاوضاع العامة في البلاد ومسار التفاوض مع البنك الدولي في شأن القرض الذي تبلغ قيمته ٢٤٦ مليون دولار المخصص لدعم الاسر الاكثر فقرا بعد اقراره في مجلس النواب.

كما عرض الرئيس عون مع وزيرة شؤون المهجرين غادة شريم التطورات السياسية الاخيرة ومسار ما تبقى من ملفات في وزارة المهجرين.

الاوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة كانت محور بحث بين الرئيس عون والنائب ميشال ضاهر الذي ركز على ضرورة معالجة هذه الأوضاع التي تتفاقم يوما بعد يوم، داعيا إلى الاسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، لافتا إلى أهمية تقديم الأطراف كافة تنازلات من أجل ولادة الحكومة لأن البلد وشعبه يستحقان انتظام العمل الحكومي لمعالجة الاوضاع التي تزداد ترديا يوما بعد يوم.

وفي قصر بعبدا، الوزير السابق طارق الخطيب الذي أجرى مع الرئيس عون جولة أفق تناولت المستجدات السياسية والاوضاع الاقتصادية والمعيشية وحاجات منطقة الشوف