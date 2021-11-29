الأثنين 24 ربيع الثاني 1443 ﻫ - 29 نوفمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عون: إذا قرر مجلس النواب بقائي فسأبقى

منذ 18 دقيقة
آخر تحديث: 29 - نوفمبر - 2021 4:47 مساءً
الرئيس ميشال عون

الرئيس ميشال عون

A A A
طباعة المقال

أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أن “الانتخابات النيابية ستجرى، ونتّخذ كافة الإجراءات لإجرائها”. وقال: “سأغادر قصر بعبدا عند انتهاء ولايتي، ولكن إذا قرر مجلس النواب بقائي فسأبقى”.

وأضاف عون في حديثٍ لـ”الجزيرة”: استعرضت الأزمة اللبنانية – الخليجية خلال لقائي مع أمير دولة قطر”. وأشار إلى أنه لم يطلب من أحد الاستقالة، ووزير الاعلام جورج قرداحي سيتصرف على أساس الأفضل للبنان”.

وقال: “لا أوافق “حزب الله” بإقالة المحقق في قضية مرفأ بيروت”. ولفت إلى أن “الحزب” ملتزم بالقرار 1701 ولم يصدر عنه أي خلل منذ 2017″.

وأوضح عون أن “مصرف لبنان خاضع للتحقيق الجنائي، وحاكم المصرف رياض سلامة مسوؤل عن المال المفقود”.

وأشار إلى أن “هناك تراكمات عدة ساهمت في تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان”.

وأعلن عون أنه لن يُوقع مرسوم تعديل الحدود البحرية “طالما نحن في مرحلة تفاوض”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية
    حميّه: تفعيل النقل المشترك على سكته الصحيحة
    لقاء سيدة الجبل
    لقاء سيدة الجبل: “حزب الله” هو الحاكم الفعلي بتغطية من “التيار”
    دعاوى قيد التحضير تبقي البيطار عاطل عن العمل

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    تحذير للأهالي.. خطر داهم يهدد أطفالكم في السيتي مول وهذا ما حدث
    جوزيف أبو فاضل
    مفاجآت جديدة يكشفها جوزيف أبو فاضل.. “حزب الله مش فارق معو”!!
    رياض سلامة
    تصريحات “مثيرة” لرياض سلامة.. هل ستسترد الليرة اللبنانية توازنها؟