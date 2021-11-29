عون: إذا قرر مجلس النواب بقائي فسأبقى

أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أن “الانتخابات النيابية ستجرى، ونتّخذ كافة الإجراءات لإجرائها”. وقال: “سأغادر قصر بعبدا عند انتهاء ولايتي، ولكن إذا قرر مجلس النواب بقائي فسأبقى”.

وأضاف عون في حديثٍ لـ”الجزيرة”: استعرضت الأزمة اللبنانية – الخليجية خلال لقائي مع أمير دولة قطر”. وأشار إلى أنه لم يطلب من أحد الاستقالة، ووزير الاعلام جورج قرداحي سيتصرف على أساس الأفضل للبنان”.

وقال: “لا أوافق “حزب الله” بإقالة المحقق في قضية مرفأ بيروت”. ولفت إلى أن “الحزب” ملتزم بالقرار 1701 ولم يصدر عنه أي خلل منذ 2017″.

وأوضح عون أن “مصرف لبنان خاضع للتحقيق الجنائي، وحاكم المصرف رياض سلامة مسوؤل عن المال المفقود”.

وأشار إلى أن “هناك تراكمات عدة ساهمت في تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان”.

وأعلن عون أنه لن يُوقع مرسوم تعديل الحدود البحرية “طالما نحن في مرحلة تفاوض”.