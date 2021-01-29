عون استقبل سفير الامارات مودعا ومنحه وسام الأرز من رتبة ضابط اكبر

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ظهر اليوم في قصر بعبدا، سفير دولة الامارات العربية المتحدة الدكتور حمد سعيد الشامسي في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهمته الدبلوماسية في لبنان وانتقاله الى القاهرة.

وخلال اللقاء، اعرب الرئيس عون عن تقديره “للجهود التي بذلها السفير الشامسي خلال وجوده في لبنان لتعزيز العلاقات اللبنانية – الاماراتية وتطويرها في المجالات كافة”.

وتقديرا لذلك منحه الرئيس عون وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر، متمنيا له التوفيق في مهمته الجديدة.

الشامسي

بدوره، شكر السفير الشامسي الرئيس عون على منحه الوسام، منوها بالتعاون الذي لقيه من المسؤولين اللبنانيين كافة خلال عمله الدبلوماسي في لبنان، الذي امتد على مدى ست سنوات. وقال: “سأظل أعمل في أي موقع أحل فيه من اجل تطوير العلاقات اللبنانية – الاماراتية لما فيه مصلحة الشعبين اللبناني والاماراتي الشقيقين”.