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عون اطلع من فهمي على مسار الإجراءات المتخذة في اجتماع بعبدا

27 - أبريل - 2021
ميشال عون

ميشال عون

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في اطار متابعته التحقيقات الجارية في ملف تهريب المواد المخدرة الى المملكة العربية السعودية، اجرى رئيس الجمهورية ميشال عون اتصالاً هاتفياً بوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي، واطلع منه على نتائج التحقيقات الجارية ومسار الإجراءات التي اتخذت في الاجتماع الموسع الذي عقد امس في قصر بعبدا.

ووضع فهمي عون في آخر التفاصيل المتعلقة بالموضوع، وما توافر من معطيات لدى الأجهزة الأمنية، كما اعلمه عن اتصال اجراه بوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مؤكداً ادانة لبنان لعملية التهريب وكل ما يمس امن المملكة واستقرارها وسلامة شعبها، واطلعه على الإجراءات التي اتخذها لبنان في هذا الصدد.

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