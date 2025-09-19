عون اطّلع من صدي على نتائج محادثاته في باريس مع "توتال".. واستقبل جونسون في زيارة وداعية

اطّلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من وزير الطاقة والمياه جو صدّي، على نتائج محادثاته في باريس مع المسؤولين في شركة “توتال”، المتعلّقة بملف التنقيب عن الغاز في الحقول اللبنانية.

وزير الطاقة والمياه، جو صدّي، أطلع رئيس الجمهورية على نتائج محادثاته في باريس مع المسؤولين في شركة "توتال"، والمتعلّقة بملف التنقيب عن الغاز في الحقول اللبنانية pic.twitter.com/UZJF3XgjEI — Lebanese Presidency (@LBpresidency) September 19, 2025

كما استقبل الرئيس عون سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان، Lisa Johnson، في زيارة وداعية، وأعرب لها عن تقديره للجهود التي بذلتها خلال فترة عملها في لبنان في سبيل تعزيز العلاقات اللبنانية-الأميركية وتطويرها على مختلف الصعد.

رئيس الجمهورية استقبل سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان، Lisa Johnson، في زيارة وداعية، وأعرب لها عن تقديره للجهود التي بذلتها خلال فترة عملها في لبنان في سبيل تعزيز العلاقات اللبنانية-الأميركية وتطويرها على مختلف الصعد pic.twitter.com/4r6ilGPhU1 — Lebanese Presidency (@LBpresidency) September 19, 2025