الجمعة 27 ربيع الأول 1447 ﻫ - 19 سبتمبر 2025 |
عون اطّلع من صدي على نتائج محادثاته في باريس مع "توتال".. واستقبل جونسون في زيارة وداعية

منذ 17 دقيقة
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يستقبل وزير الطاقة والمياه جو صدّي

اطّلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من وزير الطاقة والمياه جو صدّي، على نتائج محادثاته في باريس مع المسؤولين في شركة “توتال”، المتعلّقة بملف التنقيب عن الغاز في الحقول اللبنانية.

كما استقبل الرئيس عون سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان، Lisa Johnson، في زيارة وداعية، وأعرب لها عن تقديره للجهود التي بذلتها خلال فترة عملها في لبنان في سبيل تعزيز العلاقات اللبنانية-الأميركية وتطويرها على مختلف الصعد.

