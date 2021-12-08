عون: التحضيرات قائمة لإجراء الانتخابات النيابية في الربيع

أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أن التحضيرات قائمة لإجراء الانتخابات النيابية في الربيع، مشددا على أنه لا داعي للقلق او الاخذ بالشائعات، وأي محاولة للتدخل فيها ستواجه بقوة.

ولفت عون، خلال استقباله المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونيسكا ، أن لبنان ملتزم تطبيق القرارات الدولية لا سيما الـ1701 والاتصالات جارية لتذليل العقبات أمام عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد.

وأطلعت فرونيسكا رئيس الجمهورية على المداولات التي تمّت مؤخراً في مجلس الأمن حول القرار ١٧٠١ والتحضيرات الجارية للزيارة المرتقبة للأمين العام للأمم المتحدة الى لبنان خلال الشهر الجاري.