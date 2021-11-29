عون: التمديد غير وارد ولا أتدخل في عمل القضاء

أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أن زيارة قطر تعبير عن عمق الصداقة وقوة العلاقة بين البلدين ووقوفها إلى جانب لبنان بعد انفجار المرفأ هو محل تقدير وشكر وسأدعو الامير تميم الى التوجيه للاستثمار في لبنان خصوصا ًوان الارض خصبة في الوقت الراهن.

وأشار عون في حديث الى صحيفة “الراية” القطرية إلى أن الدبلوماسية القطرية حاضرة في المحافل الإقليمية والدولية والعالم بحاجة اليوم إلى تغليب لغة العقل والحوار على لغة التقاتل والتباعد.

وقال: “قولي “لن أسلم الفراغ” استثمر بشكل خاطئ والتمديد غير وارد وعلى الرئيس الجديد التمتع بتمثيل صحيح وأن يكون عنصر تلاقٍ وليس تفرقة”.

ولفت إلى أن المماحكة السياسية والاعتبارات الشخصية حالت دون تنفيذ خطة الكهرباء والذين تولوا العرقلة باتوا معروفين من اللبنانيين كافة.

وشدد عون على أنه مع فصل السلطات، وقال: “أنا مع فصل السلطات ولا أتدخل في عمل القضاء ولا أعرف ملابسات انفجار المرفأ ولم اطلع على الصور التي وفرتها روسيا بل طلبت تسليمها إلى القضاء”.