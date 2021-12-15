عون: الحكومة ستفي بالتزاماتها لإنجاز مشاريع يمولها البنك الدولي

عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، مع المدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط ساروج كومار جاه، للملفات التي يعمل البنك الدولي على تمويلها في لبنان، لا سيما منها مشروع شبكة الأمان الاجتماعي الذي يؤمن مساعدات نقدية للفئات المحتاجة في المجتمع اللبناني.

وشكر كومار جاه الرئيس عون على “الدعم الذي قدمه للبدء بهذا المشروع الذي تستفيد منه عائلات عدة، مفترض ان تتلقى هذه المساعدات ابتداء من شهر اذار المقبل”.

كما تطرق البحث الى دور البنك الدولي في تمويل عملية استجرار الغاز والكهرباء الى لبنان عبر مصر والأردن وسوريا، والإجراءات الواجب اتباعها للاسراع في انجاز هذا الامر.

واكد كومار جاه ان “البنك الدولي يواصل تقديم الدعم للبنان في تمويل عدد من المشاريع الحيوية والاساسية بعد تذليل العقبات التي تحول دون إنجازها بسرعة”.

وشكر الرئيس عون كومار جاه على “الجهود التي يبذلها في سبيل مساعدة لبنان”، مؤكدا ان الحكومة “ستفي بالتزاماتها في سبيل انجاز المشاريع التي يمولها البنك الدولي”.