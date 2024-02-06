عون: الدعم المتواصل الذي يتلقاه الجيش هو أحد أسباب تأمين جهوزيته

جرى في قيادة الجيش، بحضور قائد الجيش العماد جوزاف عون والسفير الياباني في لبنان Mayasuki Magoshi والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان Joanna Wronecka توقيع اتفاقية مشروع “الدعم الطارئ للجيش اللبناني عبر تحسين الخدمات الصحية وتنفيذ الأعمال الحيوية”، وبموجبه تقدّم السلطات اليابانية مشروع طاقة شمسية لمستوصفَي قيادة الجيش ومنطقة جبل لبنان، فيما يتم التنفيذ من قبل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS.

يهدف المشروع إلى تطوير قدرة الجيش على توفير الرعاية الصحية لعناصره من خلال مشاريع الطاقة المتجددة. وقد أعرب العماد عون عن شكره العميق للسلطات اليابانية والشعب الياباني على تقديم المشروع، مشيدًا بهذه المبادرة الهادفة إلى مساعدة المؤسسة العسكرية، ومعتبرًا أن “المشروع يعود بالفائدة على جزء كبير من المستفيدين من الطبابة في الجيش”.

كما لفت إلى أن “الجيش اتجه مؤخرًا إلى الطاقة البديلة بهدف توفير المحروقات والحفاظ على البيئة، وقال: “إن الدعم المتواصل الذي يتلقاه الجيش من دول وجيوش وشعوب صديقة هو أحد أهم الأسباب في تأمين جهوزيته رغم التحديات”.

من ناحية أخرى، أكد السفير Magoshi أنه “على الرغم من الأعباء الهائلة يبقى الجيش اللبناني الضامن الثابت لوحدة لبنان وأمنه”، مشيرًا إلى أنه “يجب الوقوف خلف الجيش لدعمه في إنجاز مهماته المتمثلة في الحفاظ على أمن لبنان واستقراره”. كذلك شددت السيدة Wronecka على أن “المشروع يهدف إلى الاستجابة لحاجات الجيش الإنسانية بهدف تحسين قدراته وتطويرها”.

وألقى ممثل UNOPS كلمة أشار فيها إلى أن “هذه المبادرة تهدف إلى تحسين القدرات العملانية للمؤسسة العسكرية وتقديم الخدمات الصحية الضرورية لأفراده”.