عون: الرئيس ميقاتي ضربنا وبكى.. ثمّ سبقنا واشتكى

غرّد النائب سليم عون عبر حسابه على “تويتر”، قائلًا: “ضربنا الرئيس ميقاتي وبكى ثم سبقنا واشتكى”.

عون أضاف: “فبمراوغته لعدم تشكيل حكومة قبل انتهاء ولاية الرئيس يكون هو من ضرب تأمين استمرارية عمل المرافق العامة ومعالجة القضايا الأساسية. وبإصراره على اجتماع حكومته البتراء يكون هو من ضرب الميثاقية والشراكة وعرّضنا لخطر جرّ البلاد إلى انقسام طائفي”.

ضربنا الرئيس ميقاتي وبكى ثم سبقنا وإشتكى.

فبمراوغته لعدم تشكيل حكومة قبل إنتهاء ولاية الرئيس يكون هو من ضرب "تأمين استمرارية عمل المرافق العامة ومعالجة القضايا الاساسية"

وبإصراره على إجتماع حكومته البتراء يكون هو من ضرب الميثاقية والشراكة وعرّضنا لخطر "جر البلاد الى إنقسام طائفي" — Salim Aoun (@SalimAoun) March 25, 2023