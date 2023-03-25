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عون: الرئيس ميقاتي ضربنا وبكى.. ثمّ سبقنا واشتكى

منذ 4 دقائق
النائب سليم عون

النائب سليم عون

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غرّد النائب سليم عون عبر حسابه على “تويتر”، قائلًا: “ضربنا الرئيس ميقاتي وبكى ثم سبقنا واشتكى”.

عون أضاف: “فبمراوغته لعدم تشكيل حكومة قبل انتهاء ولاية الرئيس يكون هو من ضرب تأمين استمرارية عمل المرافق العامة ومعالجة القضايا الأساسية. وبإصراره على اجتماع حكومته البتراء يكون هو من ضرب الميثاقية والشراكة وعرّضنا لخطر جرّ البلاد إلى انقسام طائفي”.

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