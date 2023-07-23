عون: السياسيون يكذبون على المواطنين.. ويخافون من نتائج التدقيق الجنائي

أكّد الرئيس السابق ميشال عون من مخيم شباب التيار، أنّ المطلوب من الجميع أن يعيشوا القيم الوطنية لأنّ الوطن إذا لم نحبه ولم نساعده لينموا ويكبر لا يمكننا الحفاظ عليه، لأنّ التربية الوطنية هي أساس للمحافظة على الوطن ومطلوب منكم دائمًا أن تغذوا الروح الوطنية.

ودعا الرئيس عون الطلاب أن يحبوا الوطن ولكن إلى جانب حب الوطن يجب أن يكون هناك فهم للسياسة، والسياسة هي قدرة فهم كيف يحكم الوطن ومن يحكمه وإذا كان الحاكم يعمل الصح، لأننا اليوم نعيش في مجتمع يكذب، والسياسيون يكذبون على المواطنين وأنا عشتها معكم إذ كان الجميع يبدي استعداده لمحاربة الفساد، وحين بدأت بالخطوة الأولى لمحاربة الفساد بدأ الإعلام يهاجمني وهذا ما فعله أيضًا السياسيون، فيما اليوم بدأوا يخفون نتائج التحقيقات الناتجة عن معركة التدقيق الجنائي التي أطلقناها كي لا ينفضح تورطهم بالفساد، ولكن نحن سنكمل المعركة اليوم حتى لو لم نعد رؤساء، والمهم أن يكون لديكم اليوم الإرادة لتساعدوا وطنكم وأنفسكم، مذكرًا أنّه كان هناك نية بزيادة سعر البنزين 100 ليرة فانطلقت التظاهرات، فيما هم سرقوا جنى أعمار اللبنانيين ولم يتظاهر أحد.

ولفت إلى أنّ لبنان عمره 103 أعوام ولم يهتم أحد في السابق بمحاربة الفساد فيه ولم تتم محاسبة أحد ولم يبنوا اقتصاده ومستقبله، ولكن نحن بدأنا.